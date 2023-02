Čović: Mislim da je apelacija Borjane Krišto formalno povučena

Stav HDZ-a BiH je, kada je riječ o funkcioniranju vlasti u BiH, odmah uspostaviti Vijeće ministara BiH. Kazao je to novinarima u pauzi zasjedanja Predsjedništva ove stranke, koje se održava u Mostaru, lider HDZ-a BiH Dragan Čović.



Čović je rekao da je predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću napisao pismo u kojem je u završnoj misli, kako je naveo, iznio da ''trebamo odmah sjesti i napraviti kompromise, a ne praviti razgovore reda radi, pa odmah dva dana iza tih razgovara nešto potpuno drugačije odrediti“.

- Ne mogu se donositi odluke izvan poslovnih procedura, sukladno zakonu mora sve biti, ali moraju tu biti politički dogovori jer, bez toga, jasno je da nam ne vrijede ni ovi drugi standardi našeg ponašanja. Čini mi se da smo imali jednu pripremu prije sedam, osam dana da ubrzano dođemo do predsjedavajućeg Vijeća ministara, odnosno oko aktivnosti uspostave Vijeća ministara i opet se oko toga stalo. Ja bih rekao da neko vještački želi držati ovakvu jednu krizu, odnosno da tražimo krivca za nešto što se ne dogovorimo, a što se ispostavilo i ovih dana kad smo željeli tobože riješiti pitanje, ne znam, našeg povjerenstva za Vijeće Evrope, a o tome četiri mjeseca tražimo rješenja - kazao je Čović.

Evidentno, naglasio je, vlast se, što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine, odmah mora uspostaviti da bi upravo s tog nivoa mogli kontrolirati procese i političke i pravne države.

Čović je podsjetio da za uspostavu Vijeća ministara BiH postoje sve predispozicije i pretpostavke, kazavši da je dogovorena izjava koja rješava odnos prema zakonu, Ustavu, euroatlantskom procesu, a što su usaglasila tri predsjednika stranaka SNSD-a, SDA i HDZ-a.

Također, podsjetio je da je dogovorena raspodjela resora te da proces uspostave Vijeća ministara odmah bezuvjetno treba otpočeti, jer, sve drugo je, naglasio je, politiziranje.

Što se tiče pitanja parlamentarne aktivnosti na nivou entiteta, kazao je, logično bi bilo da, ako neko pokušava napraviti parlamentarnu većinu, da ta parlamentarna većina čini i klubove ili kolegije.

Čović je novinarima potvrdio da je predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto (HDZ) povukla svoju apelaciju u Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti određenih odredbi člana Ustava Federacije BiH.

- To bi bio naš nekakav doprinos da vodimo dalje rasprave oko izbornog zakonodavstva s partnerima s kojima ćemo praviti vlast. Što se tiče bilo čijih komentara kada su u pitanju partneri u vlasti, vrlo jasno, HDZ, odnosno, predstavnici HNS-a, nikad neće stati na jednu ili na drugu stranu, kako bi neko želio. Znači, ova ideja o sazivanju nedogovorenog Doma naroda, prvo neposlovnički, a rekao bih i kršenja procedura, evidentno je želja bila da se HDZ uvuče u igru da budemo dva protiv trećeg ili tako nešto - kazao je Čović.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će 5. jula sjednicu na kojoj će se odlučivati po zahtjevu Krišto.

Poručio je da BiH ulazi u dva kritična trenutka. Kako je kazao, ove sedmice istječe privremeno finansiranje države.

- Moje pitanje svima: „Hoćemo li imati novo finansiranje institucija ili je bolje ako već ne radimo, zašto ćemo dijeliti plaće, ali nisu to samo plaće funkcionera, to je jedna čitava masa ljudi. Ili, drugo pitanje koje sam postavio kolegi Zvizdiću - mandat gospođe Krišto, kao predsjedavajuće Zastupničkog doma, istječe već za mjeseca, naredni predsjedavajući bi trebao biti gospodin Zvizdić. Pa sam ga pitao: Denis, kako misliš biti u funkciji bilo kakvoj u Vijeću ministara, a morat ćeš biti u Zastupničkom domu predsjedavajući, jedno s drugim ne ide? Drugim riječima, kazali smo - idemo ubrzano to riješiti - rekao je Čović te dodao da ponovo poziva predsjednike SDA i SNSD-a da što prije sjednu i dogovore uspostavu vlasti.