Reis Kavazović ispratio prvu grupu bosanskih hadžija na putu za Meku i Medinu

Najviše šta trebate činiti na hadžu je istigfar, odnosno da molite Allaha, dž.š., da vam oprosti grijehe. Stalno tražite od Gospodara da Vam primi dobra djela, a grijehe oprosti, jer su to najbolja mjesta i najbolje vrijeme za primanje pokajanja. Nastojite da što više vremena provedete u ibadetu.

Ovo su vrući dani i teški za obaviti hadž, čuvajte svoje zdravlje. Vi mlađi ste obavezni kao muslimani da pomognete starijim hadžijama među vama. To je vaša obaveza kao što je obaveza i namaz obaviti. Vi ste sada jedan džemat i nastojte da kao braća i sestre budete jedni drugima pri ruci.

Čujemo nekada među nama Bošnjacima da bi Islamska zajednica trebala odvajati hadžije i one bogatije smjestiti u bolje, a one siromašnije u lošije hotele. Ali vi kao muslimani, a i mi kao ulema znamo da na hadžu oblačimo bijele ihrame. Na hadžu nema i ne bi smjelo da bude razlike među ljudima. Ova Islamska zajednica, ovakva kakva jeste, neće to raditi, neće praviti razlike među našim ljudima. Mi smo jedan džemat i ne trebamo praviti razlike među ljudima.

Vi idete na hadž i na neki način prezentujete bosanskohercegovačke muslimane. Molim vas da svojim ponašanjem na svakom koraku pokažete prije svega skrušenost, da se posvetite ibadetu i da prezentujete islam onako kako je to činio i naš Poslanik i kako to od nas traži naš Gospodar.

U ime cijele zajednice muslimana u Bosni želim vam sretan put, da Allah, dž.š., ukabuli vaš nijjet i vaše ibadete, i da nam se vratite sretni i zadovoljni“, poručio je budućim hadžijama reisu-l-ulema Kavazović.

Iz Sarajeva će danas ka Medini poletjeti još dva aviona s hadžijama iz Banjalučkog, Goraždanskog i dijela Bihaćkog muftijstva.

Ostale hadžije iz BiH će put svetih mjesta krenuti prema ranije utvrđenom rasporedu letova.