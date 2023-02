Almir Badnjević obećava vožnju javnim prijevozom bez bakterija i virusa

Almir Badnjević, doktor nauka iz oblasti bioinžinjeringa, čelnik Društva za medicinski i biološki inžinjiring u BiH i laboratorija za testiranje medicinske opreme “Verlab“, nakon brojnih uspjeha u oblasti kojom se bavi, stao je iza još jednog značajnog i važnog projekta. Riječ je o inicijativi da se sredstva javnog prijevoza u Sarajevu, tramvaji, trolejbusi, autobusi, minibusi... korištenjem nove pametne inovativne tehnologije učine sigurnim sa zdravstvenog aspekta.

Zaštićeni skoro 100 posto

U razgovoru za „Avaz“ doktor Badnjević kaže da je projekt uništavanja i zaštite od mikroorganizama uz pomoć nove revolucionarne tehnike ZOONO za provedbu u Sarajevu predložen po uzoru na onaj koji je proveden u podzemnoj željeznici u Londonu.

- Radi se o sredstvu za zaštiti od mikroorganizama, koje, kad se nanese i osuši, djeluje na površinama 30 dana, a na koži i do 24 sata. Tada ste zaštićeni od 99 posto poznatih mikroorganizama poput bakterija, virusa, algi i gljivica - kaže Badnjević.

On pojašnjava da je ovaj projekt, osim veoma važnog aspekta za zdravlje stanovništva, značajan i za zaštitu okoliša.

- Statistike u ostalim svjetskim gradovima pokazuju da stanovnici više koriste javni prijevoz kada znaju da su zaštićeni od prijenosa virusa i bakterija, a smanjuju korištenje vlastitih automobila. Ako se zna da je u velikoj mjeri uzročnik zagađenja zraka dim iz auspuha automobila, onda ćemo, pored zaštite javnog prijevoza, smanjiti i zagađenje zraka. To je vrlo jednostavno i dokazano rješenje- ističe Badnjević.

I vi možete glasati

Badnjević kaže da je ovaj projektni prijedlog dostavljen predstavnicima projekta Smart Sarajevo, koji provode UNDP i Grad Sarajevo, te će se do kraja avgusta sve pristigle aplikacije evaluirati i odabrat će se pobjednici.

Inicijativu mogu podržati i građani, koji podršku ovom prijedlogu mogu dati glasnjem putem linka na internet-stranici https://sarajevo-consul.sini.cloud/polls/vote-for-smart-sarajevo-prooposals, na kojoj je potrebno da se registriraju i glasaju za prijedlog "Say NO to Germs in Public transporatation".

Uvođenjem ove inovativne antimikrobne tehnologije Sarajevo bi postalo prvi grad u regiji koji je implementirao pametno rješenje grada u javni prijevoz. Bit će to još jedan korak ka transformaciji Sarajeva u SMART Sarajevo.