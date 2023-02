Mektić na maratonskoj sjednici priznao: Ne upravljamo dobro migrantskom krizom

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić danas se na konferenciji za novinare dotakao migrantske krize u našoj zemlji, s posebnim akcentom na dešavanja u Unsko-sanskom kantonu.

Kazao je na početku da su sve susjedne države vidjele da ovo nije nikakav poseban problem.

- Ovo nije kriza koja je morala eskalirati na ovakav način i nije velika migrantska kriza, posebno kada se uzme u obzir 2015. godina. U svim našim susjednim državama možemo vidjeti da to nije nikakav poseban problem. Da su manje više riješili i utabali taj proces kako se radi, ali ovdje u BiH to predstavlja neku vrstu nerješivog problema. Zato što smo mi država koja funkcionira na bazu koncenzusa i na bazi koordinacije. U susjednim zemljama, postoje centralizirani organi koji se bave pitanjem krize i donose odluke. Ja do sada nisam htio da govorim o nekim stvarima, ali jednostavno želim da ukažem na činjenicu - kazao je na početku Mektić.

Istaknuo je da je u centar Miral uloženo mnogo novca kada su u pitanju infrastruktura, dovođenje vode, struje...

- To je jedno vrijeme funkcioniralo, dok se broj migranata na području USK nije povećao. Također, dobar dio njih je koristio i privatni smještaj, a usluge su im pružali građani u privatnim objektima. Istovremeno su ušli u projekt adaptacije kasarne u Hadžićima, Ušivak je u funkciji, prihvatni centar u Delijašu, Salakovcu - kazao je Mektić i ističe da se očekuje, kako se zima bude bližila, da će se ova ruta privremeno zaustaviti.

Naglasio je da je on na čelu delegacije BiH bio u julu na sastanku u Briselu, gdje se tražilo rješenje za migrantsku krizu.

- Bio sam šef naše delegacije, a sa sobom sam poveo i predstavnike Unsko-sanskog kantona. Zaključci su bili sljedeći: da se osigura i stvori prostor za izgradnju još jednog centra, pošto je tada već samoinicijativno donesena odluka o Vučjaku i počeli su se migranti već prebacivati. Tada su svi ukazali da je to neprihvatljivo i da se neće finansirati Vučjak, jer je taj prostor opasan po zdravlje migranata. U Briselu smo dogovorili da se uspostavi još jedan prihvatni centar u Bihaću i dogovorili smo da napravimo još jedan centar unutar BiH, gdje bismo mogli opet da prihvatimo eventualni višak migranata iz USK - dodao je Mektić.

Naglasio je da su u Briselu vlasti USK obećale da će u roku od 30 dana ponuditi tu lokaciju, a da se Ministarstvo obavezalo da će vidjeti da unutar BiH pronaći lokaciju za rezervni prihvatni centar.

- Drugi uvjet je bio da nećemo finansirati objekte u privatnoj svojini, odnosno hoćemo objekte koji su državno vlasništvo, to može biti u vlasništvu entiteta, kantona ili lokalne zajednice. Želimo da u takav centar investiramo novac, da dovedemo infrastrukturu, da ih adaptiramo, uvedemo grijanje, promijenimo stolariju. Sada rentamo Biru, Sedru, Miral, i to su desetine hiljada eura mjesečno i sve se to knjiži na teret Bosne i Hercegovine. Dosad smo više miliona eura uložili u adaptaciju tih objekata i na kraju, kada nam u roku od 30 dana iz Unsko-sanskog kantona nije ponuđena lokacija, poslano mi je ultimativno pismo da to bude Medeno Polje u Bosanskom Petrovcu, koji je privatni objekt - dodaje Mektić i nastavlja:

- Da zlo bude veće, vlasnik Sedre i centra u Medenom Polja je isti čovjek i nije normalno da mu dajemo 80 hiljada eura mjesečno i da mu adaptiramo objekt. Sada se stvara priča o tome kako Ministarstvo ne želi da riješi taj problem. U Briselu sam rekao, evo vam novih 10 miliona eura i to je operativno. Sutra ih možemo trošiti, ali nam dajte lokaciju. Ne možemo da dobijemo niti jednu državnu lokaciju u BiH.

Napomenuo je da je unutar BiH identificirano pet ili šest lokacija koje bi mogle u kratkom vremenskom periodu biti adaptirane i prilagođene za smještaj migranata.

- Niti jedna lokalna zajednica nije nam dozvolila da uđemo tu. Posljednji slučaj je iz Semizovca. Tamo postoji kasarna u dobrom stanju i ne koristi se nizašta. Općinsko vijeće Vogošće je kazalo da ne može. Imamo situaciju da je Vijeće ministara donijelo odluku za Veliku Kladušu kada je u pitanju jedan tamo. Nakon toga se održi sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša i ponište odluku Vijeća ministara. Pozivam sve u USK, dajte nam lokaciju u državnoj svojini. Deset miliona stoji i čeka da investiramo. Ne daju u RS da se otvore centri, isti je problem i u FBiH. Nema načina, jedino da ja uđem nasilno i uspostavim prihvatni centar - kaže.

Istaknuo je da snosi punu odgovornost za sve, ali i naglasio da ima rješenje.

- Samo treba da se ispoštuje sve što je dogovoreno u Briselu, gdje smo se dogovarali. Dajte nam lokaciju u USK ili bilo gdje drugo na prostoru BiH, kasarne, napuštene škole, fabrike - naglašava Mektić.