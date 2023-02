Pravdić za "Avaz": Na tunelu Vranduk treba se montirati još neka oprema, ali sve se privodi kraju

Dvosmjerni saobraćaj počinje u 5 sati i trajat će do 21 sat, nakon čega će se saobraćaj odvijati naizmjenično jednom trakom sve do 00.30 sati, a potom će uslijediti potpuna obustava do 5 sati