U Bosni i Hercegovini danas nas očekuje sunčano vrijeme, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 23 stepena.



I sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena.