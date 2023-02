Asad Taha: Alija još nije dobio pažnju koju je zaslužio, čak ni u svojoj Bosni

Prijevodi izvještaja

Iako ste obišli mnoge regije širom svijeta, snimali dokumentarce i pisali o svim tim područjima, Vaše ime u arapskom svijetu povezano je s Bosnom, a ljudi vole Bosnu kroz Vaša djela, koji je razlog za to, prema Vašem mišljenju?

- S početkom rata u Bosni slučajno se dogodilo da je osnovan arapski TV kanal MBC, koji je bio mnogo više od informativnog kanala. Prvi put će na nekom arapskom TV kanalu izvještavati novinari s terena. Do tada su rađeni samo prijevodi izvještaja drugih televizija.

Za MBC je bilo posebno značajno to što postoji novinar koji je zastalno prisutan u BiH. Za njih je to bilo kao da sam njihov ambasador u Bosni. Naravno, dolazile su i druge kolege iz arapskog svijeta, ali su dolazili po zadatku, recimo na sedmicu-dvije, i onda se vraćali nazad u svoje zemlje. Ja sam cijeli rat boravio u Bosni i Hercegovini, od početka do kraja, i to je bio jedan od glavnih razloga vezivanja mog imena za BiH.

Postoji, mislim, još jedan razlog za to, a to je moja iskrena ljubav prema Bosni koju izražavam u svim svojim zapisima i govorima. Ono što me posebno oduševljava jeste kada dobijem poruku od nekog iz arapskih zemalja, kada kaže da je posjetio Bosnu nakon što je čitao nešto od onoga što sam ja pisao o Bosni.