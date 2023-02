Prepolovila se prodaja i izvoz vina, šta će biti s novom berbom?

Do početka berbe grožđa ostalo je pedesetak dana, a hercegovački vinari u potpunoj neizvjesnosti očekuju jesen. Zbog pandemije koronavirusa dramatično je pala prodaja i izvoz vina, kapaciteti vinarija popunjeni su prošlogodišnjim vinom i upitna je isplativost jesenske berbe. Domaće tržište je narušeno zabranom rada ugostiteljskih objekata u martu, aprilu i maju, uslijed čega je došlo do ozbiljnog pada prodaje, a što se tiče izvoza, prema preliminarnim procjenama Federalnog ministarstva poljoprivrede, on je za 60 posto manji u odnosu na isti period prošle godine.

- Korona je ugrozila sve, a posebno nas vinare. Restorani nisu radili, hoteli nisu radili, bačve su pune i ja u svom vinogradu gledam grožđe, koje je izvrsne kvalitete, i ne znam što s njim - kaže u razgovoru za Fenu vlasnik vinarije AG Carska vina Međugorje i prijašnji predsjednik Udruge vinara i vinogradara "Hercegovina" Grgo Vasilj. Vasilj ističe kako se trenutno samo priča o bolesti covid-19 ali, kako kaže, živjeti se mora. - Nama je prodaja pala nekih 80 posto i to je ogroman problem. Resorna ministarstva morala bi se pozabaviti ovim problemom, jer mora se živjeti. Ne možemo se zatvoriti u kuću i čekati što će se dogoditi. Ako nema proizvodnje i prodaje, nema ni poreza i sve će u državi stati - upozorava.

Vasilj kaže kako ne treba izmišljati "toplu vodu" već treba primijeniti rješenja koja se uspješno provode u drugim zemljama. Tako susjedna Hrvatska stimulira otkup viškova vina koje se zatim koristi za izradu dezinficijenasa za kojima trenutno vlada velika potražnja.

- Tako se na jednostavan način oslobađaju kapaciteti vinarija, može se onda ići u novu berbu i novo vino se može pohraniti u bačve - dodao je Vasilj. Bez pomoći države upitna isplativost proizvodnje Upravnik vinarije i destilerije mostarskog Hepoka Haris Hajdarević kaže kako je situacija dramatična i trenutno na tržištu vlada potpuna neizvjesnost.

- Ogromne su količine vina ostale u podrumima, a berba nam se bliži. U prvih par mjeseci 2020. godine naš izvoz je pao za više od pedeset posto. Ogroman je strah i nitko se ne usudi davati velike količine novca za kupovinu vina, jer vino je luksuz i nije primarna ljudska potreba - kaže Hajdarević. Po njegovim riječima, nitko od 90 stalno zaposlenih u Hepoku nije dobio otkaz, ali bez pomoći države mnoge vinarije neće uspjeti preživjeti ovu godinu. - Sve zemlje koje imaju bogatu vinogradarsku tradiciju imaju ogromnu pomoć države, a u ovo vrijeme krize ta će pomoć biti još izdašnije. Oni će vjerojatno izaći na tržište s ogromnim količinama viškova vina po jako niskim cijenama kojima mi ni na koji način nećemo moći konkurirati ako se i naša država ne uključi - upozorava Hajdarević.