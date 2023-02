Oprečni stavovi o državnom budžetu: Komisija nije dogovorila zajednički tekst

- Predsjedništvo BiH pokušava da intervenira sa željom da u vremenu krize pomogne. Samnjilo je poziciju za zanavljanje kolektivnog voznog parka i obnavljanje kancelarija. Drugi amandman kolege Emrića jeste populistički. Želi pobrati određene političke poene s područja s kojeg dolazi, a u pogledu migrantske krize. Puno su veći izazovi od ovih 450.000 KM iz Emrićevog amandmana ili vraćanje ovih oko 700.000 KM koliko se treba vratiti Parlamentu BiH. Nismo populisti, ali naš stav je da se trebamo vratiti izvornom tekstu budžeta – kazao je Sarajlić.

Majkić je naglasila da ovo pitanje nije nešto o čemu se može voditi debata, jer se radi o zakonskim odredbama.

- Evo mi danas sjedimo u sali koja je odavno trebala biti zanovljena, malo je i neudobno sjediti na ovim stolicama. Zašto bi samo Parlament BiH bio kažnjen, nema niti jedan argument zašto bi se trebalo podržati da se uzima Parlamentu novac. Predsjedništvo nema pravo da to radi, to je protuzakonito – naglasila je Majkić.

Sarajlić je odgovorio da je Predsjedništvo BiH predlagač budžeta i može da predlaže pozicije unutar tog dokumenta.

- Mislim da su državni službeni potplaćeni, a da smo mi preplaćeni. Dakle postoje prioriteti. Puno je šira slika i kontekst – poručio je Sarajlić.

Osmanović je upozorio predsjedavajuću da vodi sjednicu u skladu s Poslovnikom.

- Ne možete se javljati nakon svakog govornika, to nije uredu i molim vas da ne zloupotrebljavate poziciju. Mi smo bili za amandman kolege Emrića, jer je on potreban. Ne radi se o vanrednim ili prirodnim neprilikama, već o problemu s kojim se suočava BiH već protekle tri ili četiri godine i Vijeće ministara BiH je trebalo u budžetu planirati sredstva za to, a ne da se za to izdvajaju sredstva iz budžetske rezerve. Zašto kolege iz HDZ-a djeluju amandmanski na nešto za šta tvrde da nije zakonito. Danas ako hoćemo da dođemo da jedinstvenog teksta, onda moramo tretirati isto i amandmane usvojene na Predstavničkom kao i na Domu naroda – istakao je Osmanović.