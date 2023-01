Tresla se gora, rodio se miš: SPD objavio da ne izlazi na izbore u novembru

Pokret socijalne pravde i demokracije (SPD) danas se oglasio saopštenjem za vijest u kojem obavještavaju javnost da neće nastupiti na predstojećim izborima u novembru.

- Želimo objaviti da Pokret SPD, kao izraz jedinstvene socijaldemokratske koalicije, ne učestvuje na lokalnim izborima ove godine, iako su članovi SPD-a imali punu slobodu stati na izborne liste stranaka koje podržavaju Pokret, navode iz SDP-a.

Iz SPD-a naglašavaju da iako ne nastupaju na predstojećim izborima, njihovim imaju punu slobodu biti na listama stranaka, ali samo onim "koje podržavaju Pokret".

- U Predsjedništvu SPD-a zastupljeni su predstavnici političkih stranaka DF, SD i GS, predstavnici organizacija civilnog društva, pojedinci iz SDP-a, te ličnosti koje nemaju nikakav stranački angažman.

Ova odluka da SPD kao politički subjekt neće nastupiti na izborima ne treba previše da iznenađuje ako se zna historijat i razvoj SPD-a. Naime, SPD je nastao u jeku izlaska DF-a iz Bh. bloka i saveza s Našom strankom i SDP-om i početka pravljenja koalicija sa SDA. Suočen s optužbama i kompromitacijom da je zbog ove koalicije i rušenja vlade "šestorke" u Kantonu Sarajevu, izdao principe ljevice, zbog čega je trpio velike kritike i od svojih dojučerašnjih simpatizera, predsjednik DF-a Željko Komšić tražio je bilo kakvog lijevog saveznika. Na taj način rađa se ideja o SPD-u. Birače na ljevici valjalo je ubijediti da Komšić nije sam ostao u zagrljaju SDA, nego je to navodno jedan čitav društveni pokret. Tako se na press konferenciji pompezno najavilo formiranje SPD-a, na kojoj smo pored predsjednika DF-a Željka Komšića i GS-a Nihada Čolpe, mogli vidjeti stara politička lica koja su u međuvremenu ostala bez političke platforme, od Zlatka Lagumdžije preko Ive Komšića do Emira Zlatara.



No, SPD čini se da se raspao i prije nego što se formirao. Naime, nakon osnivačke, konferencije. o Pokretu dugo nije bilo ni traga ni glasa, a predsjednik GS-a Nihad Čolpa ubrzo je objavio da napušta koaliciju sa DF-om i ide samostalno na izbore, što je pozdravio i Zlatko Lagumdžija. Osipanje DF-a i izlazak Zlatka Miletića iz stranke te krajnje sumnjiva smjena na čelu GS-a u kojem je, na navodnom kongresu za koji nikad nisu pruženi dokazi da je uopšte održan, Muhamed Fazlagić navodno izabran za predsjednika, doveli su do toga da na izbore u oktobru umjesto SPD-a izlazi krnji DF u savezu s još krnjijim GS-om.



Nakon ovakvih turbulencija, osipanja uz potpunu neaktivnost, teško je očekivati da će se ostvariti ambicija Ive Komšića da SPD postane "društveno-politički pokret koji ima cilj objedinjavanju postojećih političkih i drugih društvenih subjekata socijaldemokratske orijentacije"