Virusolog Šukrija Zvizdić poručuje da trebaju godine da se razvije kolektivni imunitet

Prihvatljiv nivo

- Došlo je do povećanja broja inficiranih, kako u Evropi tako i u svijetu. Ni u BiH nije baš mali broj novozaraženih, koji iznosi oko 300 svaki dan, što je svakako mnogo u odnosu na broj stanovnika. Virus neće izaći iz sredine gdje se nalazi, nastojat će da se održava, kao i da se širi unutar populacije. Toga moramo biti svjesni - ističe Zvizdić.

Navodi da je u našoj zemlji broj inficiranih objektivno viši nego što bi trebao biti.

- Srbija je, pridržavajući se propisanih epidemioloških mjera, smanjila broj inficiranih na prihvatljiv nivo. Virus je prisutan, uvijek će biti određen broj inficiranih osoba, ali, ako se budemo pridržavali mjera, imat ćemo povoljniju epidemiološku situaciju u odnosu na raniji period - kazao je Zvizdić.

Građani su zabrinuti i zbog činjenice da jesen donosi i gripu. Prof. dr. Zvizdić objašnjava da se jedan čovjek, odnosno jedna ćelija, može istovremeno inficirati s dvije različite vrste virusa.

- Međutim, to je rijetkost. Nismo ni u ovih proteklih mjeseci imali puno izvještaja da je jedna osoba bila inficirana koronavirusom, a istovremeno da drugi virus koinficira respiratorni sistem tog čovjeka. Dolaskom jeseni usložnjava se situacija i zbog vremenskih prilika i zbog načina života čovjeka. Tu su zatvaranje u prostorijama, manji boravak napolju, manje izloženosti suncu, manje kisika, zrak se isušuje… Sluznica gornjeg respiratornog sistema, koja je odbrana od svih infektivnih ageansa, pa i od koronavirusa, suši se, puca, nije vlažna kao sada... To sve doprinosi da se virus lakše probije do same stanice - pojasnio je Zvizdić.

Na mutaciju virusa, kako kaže, niko ne može utjecati niti je može usmjeriti.