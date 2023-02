Salkić: Vlasti u RS pokušavaju Bošnjake prikazati radikalnima

Potpredsjednik RS Ramiz Salkić ocijenio je da je u bh. entitetu RS na sceni pritisak na Bošnjake koji vlasti provode kako bi taj narod predstavile radikalnim te da bi u javnosti pravdali zločine koje su počinili njihovi prethodnici nad Bošnjacima.

Reagirajući na posljednja dešavanja, kada su vlasti i pojedini mediji u Srbiji i bh. entitetu RS optužili Bošnjake za pokušaje napada na zvaničnike Srbije i bh. entiteta RS, Salkić je pozvao Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) i državne organe da pruže zaštitu pojedincima i njihovim porodicama koji su optuženi za ono što nisu radili.

- Pritisak na Bošnjake u bh. entitetu RS u kontinuitetu i na različite načine provodi se od samog povratka u taj dio BiH nakon okončanja oružane agresije na BiH. Treba podsjetiti da je u procesu povratka ubijeno 13, a ranjeno više desetina povratnika, a za te napade niko nije odgovarao - podsjetio je Salkić.

On u saopćenju napominje da Bošnjaci iako su odlučili da se vrate i žive u miru na svojim ognjištima nisu prestali biti uznemiravani do danas te iako je nad njima počinjen genocid nisu počinili nijednu osvetničku akciju, mada svakodnevno sreću one za koje osnovano sumnjaju da su ubijali njihove najmilije.

Potpredsjednik RS-a podsjeća i da se Bošnjacima kroz provođenje sistemske diskriminacije u obrazovanju i aparthejda onemogućava izučavanje i korištenje bosanskog jezika kao maternjeg jezika što je najočitiji primjer kršenja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na tlu Evrope, a pri tome niko ne reagira i ne sankcionira vlasti u tom entitetu koje to čine.

Ocjenjuje da je na sceni i ekonomski progon Bošnjaka iz tog dijela BiH jer tamo nema mjesta u bolnicama i domovima zdravlja za Bošnjake, nema mjesta u Elektroprivredi, Telekomu, agencijama i entitetskim organima niti u lokalnim zajednicama čime se sprečava pravo na rad i egzistenciju što za posljedicu ima iseljavanje Bošnjaka.

- Danas se Bošnjaci sataniziraju kroz medije u RS-u i predstavljaju se kao prijetnja pojedincima i institucijama i time se kod srpskog naroda formira mišljenje da smo mi njihovi neprijatelji i da smo tu da im nanesemo zlo - podvukao je Salkić.

Kada su u pitanju posljednji pritisci i optužbe Bošnjaka da su pripremali napade, Salkić ih je nazvao dijelom specijalnog rata protiv Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.

- Radi se o uglednim građanima Bratunca, Janje i Bosne i Hercegovine. Aktivnosti paraobavještajnih službi i stranih službi u tom entitetu moraju istražiti državne institucije, a njihove neprijateljske namjere trebaju biti osujećene u samom nastajanju - stav je Salkića.

Mišljenja je da vlasti u tom bh. entitetu takve aktivnosti provode s ciljem radikalizacije Bošnjaka kako bi time mogli u javnosti pravdati zločine koje su počinili njihovi prethodnici nad Bošnjacima, a za koje su osuđeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu za genocid i udruženi zločinački poduhvat nad Bošnjacima i drugim patriotima ove zemlje.

Stoga je pozvao državne organe da pruže zaštitu pojedincima i njihovim porodicama koji su sramno optuženi za ono što nisu radili, a čime su označeni kao meta srpskim ekstremistima.

Istovremeno izrazio je očekivanje od OHR-a da konačno shvati svu ozbiljnost i pogubnost separatističkih aktivnosti koje zagovara i provodi član Predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik čime se ozbiljno ugrožava mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.