Vlada FBiH: Gdje god je moguće uvesti rad od kuće i rad u smjenama

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela više zaključaka o svom i radu federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacijama i stručnim i drugim službama u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH, a u skladu sa aktom federalnog ministra zdravstva i predsjedavajućeg Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i naredbom ovog štaba od 4. novembra ove godine.

Rad u Vladi Federacije BiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, jedan je od zaključaka, bit će organizovan u skladu sa odlukom rukovodioca.

Rukovodioci federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija su obavezni da, gdje god je to moguće, uvedu rad od kuće i rad u smjenama, kako bi bila izbjegnuta veća fluktuacija uposlenih i time onemogućeno daljnje širenje virusa SARS-Cov-2, ali istovremeno osigurano i kontinuirano obavljanje djelatnosti federalnih insititucija u ovim uslovima. IT će osigurati resurse pristup IS od kuće, kako bi poslovni procesi mogli biti neometano nastavljeni.