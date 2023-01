Čampara za "Avaz": Vlada KS će imati moju podršku ukoliko bude ispunjavala obećanja građanima

Smanjivati tenzije pozicije i opozicije

I naravno, nastavak svih onih dobrih projekata koje su započele prethodne vlade. Sve ono što je započeto u ove dvije godine, a to se posebno odnosi na infrastrukturu, treba nastaviti.

Da li će ova vlada imati vašu punu podršku s obzirom na to da ste vi nezavisni poslanik i hoće li ona biti stabilna, jer je kompleksna struktura koalicijske većine?

Ako bude ispunjavala sve one obveze i sve ono što je obećala građanima, naravno da će imati moju podršku, ali niko nema bezrezervnu podršku, ne samo od mene nego ja se nadam i od drugih zastupnika.

Smatram da trebamo malo smanjivati te tenzije između pozicije i opozicije. Čak i neke stranke koje nisu u vlast, koje će činiti opoziciju, na neki način mogu one dobre stvari podržavati. Mislim da treba praviti takav jedan politički ambijent.

Evo svi smo deklarativno za to da pristupamo euroatlantskim integracijama i mislim da na tom putu niko ne smije biti protiv.

Možete li govoriti o nekim imenima ministara? Da li je istina da bi Adis Drnda mogao biti ministar unutrašnjih poslova?

Ne bi mogao biti, to su obične špekulacije, čitao sam to negdje, on radi u SIPA-i i koliko ja znam on nije bio ni predlagan.

Što se tiče ostalih imena?

Sve bi bile špekulacije, ima dosta imena koja se vrte. U današnjoj situaciji nije neka posebna privilegija biti premijer ni ministar. Ima tih imena koja se vrte a na kraju neki ljudi jednostavno odustanu. Težak period predstoji i pred premijerom i pred ministrima.

Možete li prokomentirati trenutno stanje u SDA?

Pa nemam neka posebna saznanja. Naravno, čujem se sa kolegama iz SDA. Ne vidim da se dešava nešto posebno, da će se povlačiti neke posebne aktivnosti, ali evo vidjet ćemo u narednom periodu.