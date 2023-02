Šuhret Fazlić za "Avaz": Najlakše je izdati saopćenje

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je za Avaz da gradske vlasti planiraju postaviti šatore na Lipi i učiniti sve što je u njihovoj moći da se migrantima koji su se vratili na ovaj lokalitet omoguće barem minimalni uvjeti smještaja. - Migranti su vraćeni u kamp Lipa, gdje je ostao jedan šator koji je služio kao COVID izolatorij, ima nešto od kontejnera, a nešto i oni prave sami sebi. Jutros je Crveni križ podijelio hranu, mi ćemo nastaviti da dostavljamo hranu a sad tražim načina, poslao sam zahtjev Civilnoj zaštiti FBiH da mi daju šatore da postavimo to gore. Mi smo to imali ranije, ali smo ih skinuli kad je IOM došao. Migranti su gore, ko hoće u game – ide u game, ko hoće ide na autobus, a ostali su gore i pokušavamo da pomognemo. Još uvijek čekamo da se u ovu situaciju uključi onaj ko treba da se uključi – kaže Fazlić. Policija ne dozvoljava ulazak migranata u naseljena mjesta, ali je to teško spriječiti u slučaju da odluče da uđu, jer ogroman je prostor kuda to mogu uraditi. Fazlić smatra da se drama nakon zatvaranja kampa na Lipi mogla izbjeći. – Čitava je priča u tome da niko nije sa nama htio razgovarati, nego su željeli da nas stave pred svršen čin. Niko ništa nije htio da poduzima nego samo saopštenja, kasnije naredbe i onda smo došli gdje smo došli. Šatori su se tokom radova mogli izmjestiti preko puta, gdje ima naše zemljište, da se sačuva kuhinja i ostalo. Ako nije bilo novaca za IOM mogli su tražiti, a ne to uraditi amaterski. Ljudi su postrojeni, rekli im da odlaze, zatvaraju i onda je to izazvalo revolt, a ko je to zapalio policija sad neka istražuje – dodaje Fazlić.



Ogroman teret, ali i odlučnost

Ljudi su postrojeni

Bihać je i dalje pod ogromnim teretom migrantske krize, a posebno policijske snage koje su pojačale aktivnosti. Fazlić ponavlja kako ovaj grad nema nikakvu odgovornost za situaciju, jer su lokalne vlasti konstantno sarađivale, a spremne su i u ovom trenutku tražiti rješenje. - Najlakše je izdati saopštenje. Sad su božićni praznici i oni izdaju saopštenje – treba tako i tako, a ne zanima ih šta bi za nas značilo da se sada 1.500 ljudi smjesti u Biru. To ne damo mi, Skupština, Gradsko vijeće, ne daju građani zato što to znači teško narušavanje sigurnosti ljudi oko Bire, jer nama 1.000 ljudi u Biri znači 2.000 oko nje. Ne pričamo napamet, jer smo to već prošli, a bojim se da ljudi koji donose odluke ne znaju kako to ide. Prekjuče smo spriječili kad su pokušali tri kombija da dovezu i ni po koju cijenu to nećemo dati. Građanima uporno ponavljam da ne smijemo dozvoliti da bude isprovocirani, a ako bi to neko pokušao na silu takvo je raspoloženje da bi se za sat vremena okupilo nekoliko hiljada ljudi. Ne zbog migranata već zbog odnosa spram Bihaća – ističe gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.