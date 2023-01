Šiljdedić: Situacija je mirna, ali ne znamo kako će biti noćas ili sutra

Situacija na području USK trenutno je mirna, a pripadnici MUP-a USK pojačali su svoje aktivnosti kako bi spriječili eventualne pokrete migranata prema naseljenim mjestima, a na osnovu zahtjeva Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u USK. Policijske snage raspoređene su i u kampu Lipa, ali i na prilazima gradu.

- Najveći broj migranata su trenutno u šatorima i kontejnerima koji su ostali čitavi na Lipi. Juče je bilo malo problema, jer su bili blokirali saobraćajnicu M5, ali policijski službenici su ih vratili u prostor kampa. Za sada nemamo incidenata, niti većih pokreta. Pojedinačno možda neko i jeste silazio do grada, ali to je nemoguće sve iskontrolisati. To se dešavalo i ranije, jer kada idu u game migranti obično prvo dođu u Bihać kako bi se opremili i kupili što im treba i nastave dalje – kazao je za “Avaz” portparol MUP-a USK, Ale Šiljdedić.

Pred Birom se u manjem broju okupljaju građani, koji su na straži kako se ponovo ne bi desio pokušaj prebacivanja migranata, ali uglavnom se radi o ljudima koji žive u tom naselju.

- Za sada je sve u redu, ali ne znamo kako će biti noćas ili sutra i narednih dana – dodaje Šiljdedić.