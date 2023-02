Nijaz Skenderagić: Slobodan Milošević nikad javno nije smio izaći na megdan Nijazu Durakoviću

Milošević ga se plašio

- On je taj koji je tadašnju Uniju socijaldemokrata na čelu sa Selimom Bešlagićem spojio u SDP BiH, kada smo u teškim ratnim uslovima održali kongres SDP-a i napravili transformaciju tadašnjeg Saveza komunista u SDP. Nije se bojao političkih konkurenata, nije bio opterećen liderskom ambicijom, uostalom, on je sam 1997. godine dobrovoljno odstupio, želeći da prepusti kormilo SDP-a nekom novom, mlađem, a da on tu bude samo jedan član - podsjeća Skenderagić.

Doprinos odbrani BiH

Skenderagić napominje kako je i njegov doprinos stvaranju odbrambenog i patriotskog bloka u Bosni i Hercegovini bio enorman.



- Detalj koji nisam vidio da se baš često spominje je to da je on već u maju 1991. incirao i formirao jedan patriotski front koji je imao nadstranački karakter, koji je trebao da okupi građane nezavisno od njihove vjerske, etničke i političke pripadnosti, a čiji su osnovni ciljevi tada bili vezani za mir, za zajedništvo, za ravnopravnost. Primarni zadatak je tad bio da se sačuva suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Zato ga je on i nazvao patriotski front za očuvanje mira, zajedničkog života, političkog suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, ali pri tome znam da nam je to stalno isticao, da se to u slučaju agresije na BiH mora transformirati u front narodnog otpora. Dakle, imao je viziju šta će se dešavati na ovim prostorima. U ratu je kao čovjek koji je bio kandidat na izborima ušao u Predsjedništvo da bi mu dao legitimitet - navodi Skenderagić.