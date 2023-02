Komšić: Poslije "Transkripata genocida" ništa više neće biti isto

Povodom nalaza istraživačkog projekta Memorijalnog centra Srebrenica „Genocide Papers / Transkripti genocida“ koji su razotkrili šokantne detalje rasprava i odluka tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH, kasnije Narodne skupštine RS, u periodu od 1991. do 1996. godine, oglasio se član Predsjedništva BiH Željko Komšić.



- Moram da priznam da sam zgrožen detaljima diskusija tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH iz perioda od 1991. do 1996. godine koje u posljednjem istraživanju donosi Memorijalni centar. To su, više manje, javni podaci i informacije koje možete pronaći, ali nikada na ovaj način nisu bile prikupljene, istražene i prema javnosti iznesene kao što je to u radio tim Memorijalnog centra Srebrenica. Od izjave Ratka Mladića iz maja 1992. godine o tome da plan političkog rukovodstva RS-a jasno kvalificira kao genocid, preko detalja o ulozi Beogradu u logističkoj i ideološkoj podršci RS-u, preko definiranih 'strateških ciljeva srpskog naroda u BiH, do segregacije i dehumanizacije Bošnjaka i Hrvata, i konačno, pune podrške genocidnim operacijama u Srebrenici i Žepi, sve upućuje na to da je Narodna skupština RS bila jedan od alata genocida, ali i oblikovanja govora mržnje prema nesrbima - poručio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.