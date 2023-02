Vojin Mijatović: Stade patriotizam i ljubav prema domovini u jednu vakcinu

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a, na svom Facebook profilu napisao je da se neće vakcinisati u Srbiji.



Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

- Stade patriotizam i ljubav prema domovini u jednu vakcinu!

Srbija je prva donirala vakcine Bosni i Hercegovini, a danas je omogućila svim građanima BiH da se vakcinišu u Srbiji. Od mene veliko hvala!

I sve bi to bilo ok da već danas "velike patriote" koje su sve do sinoć trubile o agresiji Srbije na BiH ne pohrliše na Beogradski sajam da se vakcinišu!