Istinomjer: Izetbegović i dupli aršini za federalnog i kantonalnog premijera

Bakir Izetbegović je, unutar jednog intervjua, pokazao nedosljednost kada je riječ o nadležnostima i mogućnostima nabavke vakcina premijera Federacije BiH Fadila Novalića i premijera Kantona Sarajevo Edina Forte, piše specijalizirani portal za procjenu istinitosti, Istinomjer.ba.

U intervjuu za O Kanal, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) je, odgovarajući na pitanje o očekivanjima od Općih izbora, između ostalog, rekao:

- Dobro je što je opozicija došla na poziciju u Kantonu Sarajevu i, recimo, u Tuzli, da pokaže šta zna, a šta ne zna. Jesu li bolji. Lako je pričati da treba nešto drugačije uraditi. Pa nabavi vakcinu. Što ne bi mogao Forto nabaviti vakcinu, jednako kao Novalić? Ima istu poziciju. Ništa lošiju. Riješi probleme - kazao je Bakir Izetbegović, 20. aprila 2021. godine.

Međutim, na pitanje “što ne bi mogao Forto nabaviti vakcinu”, Izetbegović je odgovorio nekoliko minuta ranije, kada je govorio o radu Novalića i zašto on nije nabavio vakcinu.

- Novalićeva pozicija je takva da je čekao državu. Dakle, država pregovara, po preporuci WHO, sa COVAX mehanizmom. Ne rade to entiteti, ne rade to kantoni. Njegova pozicija je ista kao premijera svih kantona. Svi oni mogu preko države tražiti vakcine i niko od njih to ne uspijeva kazao je Izetbegović u istom intervjuu.





U svojim medijskim istupima i ranije je isticao da je za nabavku vakcina nadležna država. Tako je, također u intervjuu za O Kanal, rekao da se “stvari” ne rade preko reda te kako čeka Vijeće ministara BiH da ono uradi svoj posao.

- Vjerovatno bismo mogli i mi u Federaciji brže reagovati mimo Vijeća ministara, ali nakon iskustva sa respiratorima, ne znam mogu li ja tražiti da neke stvari rade preko reda. To je čitav sistem u kojem ne može jedan premijer ili ministar na federalnom nivou rješavati stvari. Čekamo od Vijeća ministara da urade svoj posao izjavio je Bakir Izetbegović, 12. februara 2021. godine, podsjeća Istinomjer.





Sa jedne strane, kada je riječ o nabavci vakcina, Bakir Izetbegović je više puta tvrdio da je dužnost države da to uradi. Međutim, kada se dotakao nove vlasti na čelu Kantona Sarajevo, izjavom u kojoj je pozvao Fortu da “riješi probleme”, Izetbegović je ustvrdio da i niži nivoi vlasti mogu da nabave vakcine, zbog čega Istinomjer njegovu izjavu ocjenjuje nedosljednom.