Adnan Delić za "Avaz": Promet u privredi pao za oko milijardu i po KM

Da je to tako, kazuje i činjenica da je budžet za privredu veći nego ikad, dakle s više od 60 miliona bespovratnih i 90 miliona KM kreditnih beskamatnih sredstava, uprkos padu javnih prihoda. Radimo puno, trudimo se shodno našim mogućnostima, a najbolju ocjenu dat će građani i privrednici, kao primarne ciljne grupe, kazao je u intervjuu za „Avaz“ Adnan Delić , ministar privrede Kantona Sarajevo.

Podrška građana

Kako je istakao, puno mu znače pozitivni komentari građana.



- Znače mi puno, posebno u situaciji u kojoj je poljuljano povjerenje građana u institucije države, kad su razočarani u sistem i politiku. Svaka pozitivna ocjena rada jednog zvaničnika u takvim okolnostima je pravo priznanje. Zahvalan sam na tome.

Koji je iznos pada prometa od početka pandemije?

Oko milijardu i po KM prema trenutnim projekcijama. Za ovakvu krhku ekonomiju to je veliki udar.

S kakvim problemima ste se suočili na početku mandata? Koji su Vam bili najteži izazovi? Postoji li neka odluka zbog koje ste se pokajali?

- Činjenica da sam preuzeo mandat ministra u vrijeme globalne zdravstvene i ekonomske krize je dovoljno izazovna, taman da je sve drugo bilo u savršenom redu. A nije. S obzirom na to da temeljito pristupam poslu, analitički smo ušli u brojne procese i započeli s rješavanjem problema koje smo zatekli. Ministarstvo privrede ima veliki raspon nadležnosti, kroz čak 18 resora, a mi smo pokrenuli reforme u svim oblastima.

Što se tiče odluka zbog kojih bi se kajao, mislim da je rano o tome govoriti, sačekat ćemo rezultate dosadašnjih odluka pa ćemo vidjeti. Mada, sve odluke se donose po principu konsultovanja i detaljnih analiza, tako da ne bi trebalo biti prostora za kajanje.

Šta ste zatekli i kako biste ocijenili rad Vaših prethodnika?

- Sve dobre prakse i projekte svojih prethodnika odlučio sam nastaviti ili unaprijediti, ovisno u kojem stadiju implementacije sam ih zatekao. Takav slučaj je, recimo, izmjena zakona o šumama, kojom smo umanjili parafiskalni namet za općekorisne funkcije šuma, a kako bismo djelimično rasteretili privredu. Također, Investicijski profil Kantona, koji smatram jako bitnim, već je bio tu, mi smo ga ažurirali i ovih dana izlazi iz štampe.

Održavanje 53. EFNS-a također je projekt koji su prethodni ministri započeli. Ja sam se posebno angažirao da se taj projekt dovede do kraja i da se Šumarska olimpijada sljedeće godine održi u Sarajevu. IT park ŠIP je, također, sjajan projekt koji sam zatekao i koji želim nastaviti. Šta je dobro, nastavit ću raditi na tome, šta nije, neka vrednuju i ocjenjuju oni kojima je to posao.

Također, sve uočene nezakonitosti već smo proslijedili nadležnim institucijama i radit ćemo to i ubuduće, ukoliko se ukaže potreba.