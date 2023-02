Dodik pozvao Nelsona da se ne miješa u unutarnja pitanja BiH: Trebao bi da se raduje svakom dijalogu domaćih političara

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da za Republiku Srpsku ne postoji drugi Dejtonski sporazum i da ne bi trebalo da postoji ni za ambasadora SAD u BiH Erica Nelsona, "čija država je naporno radila da dođe upravo do toga što on zove retrogradnim".

Ovo nisu devedesete

To što je parafirano u Dejtonu, kasnije potpisano u Parizu, istakao je Dodik, bila je mjera onoga na šta je Republika Srpska pristala da potpiše sve anekse tog sporazuma.



- Zato prilično nespretno i ostrašćeno zvuči kovanica koju koristi ambasador Nelson o retrogradnom izvornom Dejtonu, jer Dejtonski sporazum je jedan i njega su potpisale sve strane u BiH uz posredovanje SAD-a - ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



On je rekao da razgovori o budućnosti BiH, koje inicira Republika Srpska, "služe istom cilju o kojem ambasador Nelson govori, a to je - kako da dođemo do dogovora na pitanje kakva država će zadovoljiti potrebe sva tri konstituitvna naroda".



- Ovo nisu devedesete, ovdje niko ne poziva na sukobe, poziv iz Republike Srpske je poziv na dijalog, koji je u BiH zamro u dobroj mjeri zahvaljujući miješanju stranih diplomata kojima smo poželjeli dobrodošlicu, ali im nismo dali mandat da uređuju naše živote kako oni misle da treba da izgledaju. Ambasador Nelson ne bi smio da govori u ime građana BiH, što nerijetko čini, jer mu mandat za to nisu dali građani - izjavio je Dodik.