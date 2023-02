Tegeltija s delegacijom WHO: Neophodna reforma zdravstvenog sektora koji se pokazao nefunkcionalnim

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kazao je danas da će BiH i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potpisati danas novi dvogodišnji ugovor o saradnji.

Nakon sastanka s direktorom Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Hansom Klugeom kojem su prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijer Federacije BiH Fadil Novalić, napomenuo je da ta saradnja traje 20 godina u okviru koje WHO pruža BiH mogućnosti kako bi se ovladalo znanjima za liječenje.

Potvrdio je ipak da je u fokusu razgovara bila pandemija koronavirusa te je bilo razgovora o tome kako treba izgledati zdravstveni sektor poslije pandemije jer se tokom ove krize shvatilo da on neadekvatno funkcionira svuda u svijetu, a ovo je samo jedna od mogućih pandemija koje će doći.

Kazao je Tegeltija i to da se BiH sada nalazi u trci između procesa imunizacije i vakcinacije stanovništva i pojavom novih sojeva virusa, a iako je WHO promovirao COVAX mehanizam on ide sporo uz dobre vijesti da je najavljen značajniji dolazak vakcina za drugi kvartal ove godine.

Izrazio je nadu da će se uskoro u portfoliju COVAX-a naći i američka vakcina Modera kao i vakcine kineskih proizvođača jer bi onda na raspolaganju bio veći broj vakcina.

Podsjetio je da od 1.230.000 doza vakcina protiv koronavirusa koje je BiH platila, stiglo samo 50.000, a u idućoj sedmici se očekuje dolazak još 100.000 doza što je manje od 10 posto od očekivanog.

Kada je u pitanju reforma zdravstvenog sistema u BiH, Tegeltija je naglasio da je bilo razgovora o tome u smislu da će se morati staviti akcenat i na mentalno zdravlje stanovništva koje je iscrpljeno brojnim restrikcijama uvedenim zbog sprečavanja širenja pandemije poput lockdowna i drugih.

Današnjem sastanku prisustvovala je i ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić te pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.