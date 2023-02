Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH usvojilo Reformski program: Hoće li i u BiH zaživjeti online suđenja

Konačni usvojeni tekst Reformskog programa za period od 2021. do 2023. godine VSTV je usvojio 19. maja. Program sadrži dodatne odredbe koje nisu bile predviđene ranijim prijedlogom.

Izmjene i dopune

- Međutim, to sa sobom nosi određene izazove u smislu osiguranja i poštivanja pravila u takvoj situaciji. Ali mislim da, ukoliko postoji spremnost za takvo nešto, uvijek se mogu iskoristiti iskustva iz drugih zemalja. Nisam previše optimistična da će se to uskoro desiti - istakla je Korajlić.

Budžetska sredstva

- Trebalo bi se podrazumijevati da će se pozabaviti tim pitanjem. Sve je stvar planiranja, koji su resursi potrebni i na koji način ih rasporediti unutar institucija. A to se preko noći ne mijenja niti se može promijeniti, to je dugoročan proces - kazala je Korajlić.

Obimne mjere

Stalni član VSTV-a Selim Karamehić pojasnio je neke od detalja.

- Predviđene su aktivnosti u šest oblasti. Te mjere su obimne, a obuhvataju efikasnost, kvalitet, integritet, borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, a su i struktura, postupak i rad VSTV-a - istakao je Karamehić.

Dodao je da je pravosudna zajednica spremna učestvovati u reformi.

- Spomenuto je i pitanje uvođenja online suđenja. Naravno, to zahtijeva određene preduvjete. Razmišljamo o tome da se dosadašnji sistem suđenja osavremeni. To su ideje, a ne znamo hoće li ovo biti podržano od donosilaca zakona, jer, da bi se ovo uvelo, mora se promijeniti važeća legislativa - naglasio je Karamehić.

Prema njegovim riječima, u planu postoji dosta prijedloga i sugestija.

- Ovo je samo prvi korak, on će biti dostavljen Ministarstvu pravde BiH. Drugi korak je izrada operativnog plana, u kojem će biti sadržani aktivnosti, nosioci, rokovi, kako bi se pratilo provođenje ovog reformskog programa. Suština je u tome da se počne mijenjati sistem imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Da se sistem ocjenjivanja osavremeni, kao i pitanje testiranja kandidata. Integritet je posebno pitanje, a podrazumijeva finansijske kartone nosilaca pravosudnih funkcija. Predviđeno je i poboljšanje efikasnosti kako stranke ne bi dugo čekale na rješenje problema - pojasnio je Karamehić.

Posebno je istakao to da je neophodno ubrzati rad na predmetima visoke korupcije.

- To od nas očekuje javnost, što je sasvim normalno. Potrebno je da se Vijeće otvori prema javnosti i profesionalnoj zajednici, a kako bi se došlo do rješenja koja su prihvatljiva i efikasna. Obiman je materijal i sadrži dosta ideja. Na nama je da radimo. Stanje u pravosuđu nije najbolje, to moram priznati, ali Reformski program jeste, kao i naše priznanje da se stanje mora promijeniti i poboljšati - zaključio je Karamehić.