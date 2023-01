U Tuzlanskom kantonu smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti

Jutarnja magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na putevima u Tuzlanskom kantonu, kao i ponegdje u Hercegovini (Ljubuški, Čapljina, područje graničnih prelaza Doljani i Bijača). Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Zbog redovnog servisiranja tunela, večeras od 20:00 sati do sutra ujutro do 6:00 sati doći će do obustave saobraćaja na dionici autoputa A-1 Lašva-Zenica jug.

Zbog radova na mostu (M06) na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se usporeno, preticajnom trakom.

Vozače podsjećamo da je do kraja ovog mjeseca u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) tokom dana naizmjenično propuštanje vozila, a u noćnim satima na snazi je potpuna obustava saobraćaja (od 23:00 sata do 4:30 sati).

Na putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22:00 do 6:00 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Doboj-Rudanka, Ustikolina-Goražde (mostovi Ustikolina i Mravinjac), Stolac-Hutovo (mjesto Cerovica), Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk) i Banovići-Ribnica (na izlazu iz Banovića).

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.