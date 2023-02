Izetbegović o tužiteljici Tadić: Bavila se isključivo Bošnjacima s fokusom na Bošnjake iz SDA

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović komentirao je danas prvostepenu odluku disciplinske komisije VSTV-a za o premještaju glavne državne tužiteljice Gordane Tadić.

On je rekao da je imao zamjerke na njen rad jer su joj u fokusu rada bili “skoro isključivo Bošnjaci iz SDA"

- Ono na šta sam ja imao primjedbu, što je mjerodavno, jeste da je to Tužilaštvo imalo odlučnost skoro isključivo u odnosu na Bošnjake, posebno one iz SDA. Nezamislio je da ovo što se radilo gospodinu Mehmedagiću, Novaliću i Cikotiću, da se radi srpskim predstavnicima. Tužilaštvo koje je vodila Gordana Tadić se bavilo isključivo Bošnjacima s fokusom na Bošnjake iz SDA i to je po meni neprihvatljivo”, rekao je Izetbegović.