Amir Reko nepoželjna osoba u Goraždu

Na prijedlog Komisije za pitanja boračko-invalidske zaštite, Gradsko vijeće Goražde jučer je usvojilo Deklaraciju kojom se Amir Reko, ratni komandant 43. drinske udarne brigade ARBiH, proglašava personom non grata.

Čekali izvinjenje

- Reko već duži period istupa u medijima iznosi neargumentirane tvrdnje, čak i o događajima kojima nije ni prisustvovao nakon što je otišao iz Goražda i dezertirao iz ARBiH. Na taj način kalja čast Armije RBiH, krv koju smo prolili i žrtve koje smo dali, te faktički izjednačava agresora sa žrtvom. To je njegova vrsta populizma i mi smo čekali neće li doći do izvinjenja Amira Reke, ali on se nije udostojio da se izvini te smo na kraju smo izglasali ovakvu Deklaraciju. Ovaj dokument ne predstavlja nikakvu vrstu zabrane ili fizičke opasnosti, već je ovo izražavanje stava da je nepoželjan u ovom gradu – kazao nam je predsjednik Komisije Džebrail Bajramović.