Građani BiH mogu biti sigurni: Počela vježba "EUFOR - Brzi odgovor 2021"

EUFOR godišnju vježbu održava od 26. septembra do 1. oktobra, a ovom vježbom provjerava se sposobnost EUFOR-a da izvrši pozivanje i raspoređivanje rezervnih snaga koje se nalaze izvan BiH, a koje zemlje učesnice drže na visokom nivou pripravnosti, javlja Anadolu Agency (AA).

OS BiH i SIPA

On je posebnu dobrodošlicu zaželio jedinicama koje će učestvovati u vježbi "EUFOR - Brzi odgovor 2021", a koje nisu u sastavu EUFOR-a.

- Ovo će biti najveća i najambicioznija od svih naših vježbi koje se održavaju ove godine, a aktivnosti obuke izvodiće se na više područja diljem Bosne i Hercegovine - kazao je on.

Rezervne snage NATO-a

- To su jedinice agencija za provođenje zakona, Oružanih snaga BiH, predstavnici taktičkih rezervnih snaga NATO-a iz sastava KFOR-a, rezervnih snaga operativnog nivoa, zajedno sa trupama iz Austrije, Bugarske, Mađarske, Rumunije, Slovačke i Turske, a svi su nam se pridružili u svrhu izvođenja ove vježbe. Ustvari, kada uračunamo snage iz BiH u vježbi "EUFOR - Brzi odgovor 2021" aktivno će učestvovati vojnici iz ukupno osam zemalja, što pokazuje da smo kolektivno posvećeni našem primarnom cilju a to je da budemo spremni osigurati sigurno i stabilno okruženje - rekao je on.

Zaželivši učesnicima uspjeh na vježbi, dodao je da vjeruje da će to biti iskustvo iz kojeg će svi puno naučiti i da će misija EUFOR-a biti jača zbog toga, kao da će odnosi sa domaćim partnerima biti još bolji.

Tokom vježbe biće izvršena provjera vojnika prema različitim scenarijima kako bi se ispitala njihova reakcija i utvrdilo da li je intenzivni program integracije obavljen u bazi Butmir bio uspješan.

EUFOR-ovu operaciju Althea trenutno čine snage 19 zemalja sa mandatom da pruže podršku BiH te pomognu u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja.