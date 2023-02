Obilježena 29. godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Sušica: Ljudi su ubijani zbog imena i prezimena

Tradicionalnim Maršom mira od Turalića u Općini Kladanj do Vlasenice obilježana je 29. godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Sušica .

Stotinjak učesnika je pješačilo 26 kilometara

Stotinjak učesnika je pješačilo 26 kilometara i na tom putu su prošli pored masovnih stratišta vlaseničkih Bošnjaka u proteklom ratu u BiH, na Debelom Brdu i Ogradicama, javlja Anadolu Agency.

Prisutnim ispred hangara Sušice obratili su se predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica, Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja „Žene žrtva rata“, književnik Fajko Kadrić, predsjednik Saveza logoraša BiH Seid Omerović. Svi oni su istakli kako se monstruozni zločini u Sušici ne smiju zaboraviti i da preživjeli moraju gajiti kulturu sjećanja.

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić je podsjetio da su širom BiH bila otvorena stratišta za civilno stanovništvo.

- Sušica, Keraterm, Luka Brčko, Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bratunac, Manjača, Batković... sve su to mjesta gdje su počinjeni strašni zločini nad nedužim stanovništvom, prije svega, Bošnjacima na ovom prostoru. Nažalost, mi nemamo dovoljno kažnjenih onih koji su počinili te zločine i to je velika opasnost, i to je velika prepreka stabilnosti i miru i zajedničkom životu na ovim prostorima - rekao je Salkić.

Sadašnja vlast u bh. entitetu RS, ističe Salkić, te ljude smatra stvaraocima entiteta, smatra ih herojima, a mnogi od njih su direktni učesnici u političkom životu, kao što je slučaj u Vlasenici.

- Bosanski Srbi ni 1992. godine ništa nisu mogli uraditi bez jadne podrške Srbije. Drugostepena presuda Stanišiću i Simatoviću jasno je kazala da udruženi zločinački poduhvat su zajednički realizirale vođe bosanskih Srba, Srba iz Hrvatske i Srba iz Srbije - kazao je Salkić.

Na području Općine Vlasenica u proljeće i ljeto 1992. godine je ubijeno oko 2.600 civila. Svaki sedmi bošnjački stanovnik Vlasenice je ubijen, a u ovoj općini je, procentualno gledano, ubijeno u najviše žena u BiH.

Bakira Hasečić je prisutne podsjetila na golgote koje je preživjela njena sestra i pozvala je sve koji bilo šta znaju o monstruoznim zločinima da to kažu tužiocima.