Ramić pisao njemačkom predsjedniku: Zašto nagrađujete negatora genocida u Srebrenici

On je istakao kako je potpredsjednik Svjetskog jevrejskog kongresa Menachem Z. Rosensaft u potpunosti odbacio zaključke konačnog izveštaja tzv. nezavisne međunarodne istražne komisije, predvođene izraelskim akademikom Gideonom Greifom, nazivajući sadržaj izveštaja sramotnim.

- Vaš potez je duboko antiticivilizirajući, dehumanizirajući, neljudski, opasan za mir i stabilnost u svijetu i poguban za međunarodnu pravdu i pravo. Vaš potez degradira Ujedinjene Nacije i internacionalne pravne i sudske autoritete i dokumente. Negator genocida u Srebrenici Gideon Greif, koji je na čelu tzv. ‘Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995.’ koju je formirala Vlada bh. entiteta Republika Srpska, koja ga tako plača za kampanju negiranja genocida u Srebrenici, zaslužuje od vas osudu, a ne orden za posebne zasluge - naveo je direktor IGK-a.

Dokazan genocid

- Zgroženi smo time što ćete kao predsjednik Njemačke, velike i značajne svjetske sile dodjeliti orden za posebne zasluge čovjeku koji negira od oba međunarodna suda presuđen genocid u Srebrenici, akademika koji se otvoreno stavlja na stranu separatističkih lidera bh entiteta Republika Srpska, entiteta čiji lideri sve više i ozbiljnije atakuju na evropsku državu BiH, prizivajući njenu etničku podjelu. Time čete poslati poruku podrške zločincima, negatorima genocida, revizionistima historijskih, naučnih i sudskih činjenica o jedinom pravno dokazanom genocidu u Evropi poslije holokausta, te poruku glurifikatorima presuđenih ratnih zločinaca, ali i onima koji žele uništiti državu BiH - poručeno je u pismu.

Smatramo da javnost Njemačke i njene političke i akademske elite u ovom času, na ovom mjestu i povodom ove vaše sramne odluke treba da zastanu i da razmisle, kuda i gdje ide Njemačka koja ordenom za posebne zasluge podržava negatora genocida u Srebrenici, dodao je Ramić.

- Nagrađivanje negatora genocida predstavlja zločin i podstiče na novi genocid, što je zločin sam po sebi. Holokaust nije počeo u plinskim komorama. Počeo je riječima. A Njemačka nagrada opominje na novi genocid. Protestujemo protiv ove necivilizirane odluke i tražimo da je bezuslovno povučete. Jer to je kao da se orden daje nekome ko negira holokaust. Dati orden za posebne zasluge negatoru genocida je do sada najveći njemački udar na istinu, pravdu, kulturu sjećanja, UN i internacionalne sudove, međunarodni pravni poredak. Posebno je to udar na žrtve ne samo genocida u Srebrenici, već i za žrtve svih strašnih zločina u ljudskoj historiji, uključujući i žrtve holokausta - istaknuo je u pismu.