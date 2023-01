Vremenska prognoza u BiH: Kiša u jutarnjim satima, razvedravanje tokom dana

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ranim jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Posavini, Krajini i djelimično centralnoj Bosni.



Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana sunčano. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 15 stepeni.

U ponedjeljak oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine se očekuju zapadnim i centralnim područjima Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U utorak, također, oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama je moguć snijeg. Prije podne padavine prestaju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Do kraja dana i tokom noći postepeno i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 11, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni.