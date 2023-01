Kovačević: Bošnjaci žele da do rješenja dođu sami

Savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, Radovan Kovačević, izjavio je da je izuzetno loše ako “Bošnjaci žele graditi svoj indentitet na poricanju i negiranju drugih naroda koji u BiH žive oduvijek”.

- To neće dati bilo kakvu šansu da gradimo bilo kakvu zajedničku budućnost u BiH. Očigledno je u pitanju projekat građenja identiteta na negiranju identiteta drugih u BiH, što nije dobro - rekao je Kovačević govoreći o izjavama Izetbegovića da je “srednjovjekovno stanovništvo Bosne bilo i pravoslavno i katoličko, ali ne hrvatsko ili srpsko” i da su stanovnici BiH “prije nekoliko stoljeća bili jedan narod, Bošnjani, Dobri Bošnjani”.

Kovačević je dodao da RS želi da se vodi dijelog s predstavicima Bošnjaka i Hrvata, jer je to jedini način na koji može da se traži bilo kakva karta za opstanak BiH.

- Bošnjaci konstanto žele razgovarati sa svima u svijetu o BiH, ali ne žele razgovarati s kojima, kako oni navodno tvrde, žele živjeti. To jasno pokazuje da oni žele samo BiH u kojoj ima mjesta samo za njih. To je za nas neprihvatljivo. Mi pozivamo na dijalog, ali za Bošnjake je neprihvatljivo svako rješenje da za stolom imate predstavnike Srba i Hrvata. Oni žele da do rješenja dođu sami, odnosno da rješenje netko nametne - rekao je Kovačević.