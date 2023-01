Vremenska prognoza u BiH: I danas oblačno, na jugu do 14 stepeni

U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno.



Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura 0, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

U četvrtak prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili krajem dana kiša se očekuje u Hercegovini. U večernjim satima padavine u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni djelimično smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i prije podne kiša u većini područja. Poslije podne i u večernjim satima padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 stepeni.