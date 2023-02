Granični prelaz i most "Bratoljub" od danas u funkciji

Vlada RS finansirala je izgradnju pristupnog puta

Zajednička lokacija carinskih i policijskih organa BiH i Srbije

Ti radovi, vrijednosti 14,5 miliona KM, završeni su prije skoro dva mjeseca, obavljen je tehnički prijem i pribavljene su sve dozvole i potpisani sporazumi za početak rada graničnog prelaza.



Novi granični prelaz bit će zajednička lokacija carinskih i policijskih organa BiH i Srbije, prvi takve vrste u regionu.

Ovo će biti međunarodni granični prelaz prvog reda za dozvoljen promet robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru.

Prelaz ima tri ulazne i tri izlazne trake, te traku za bicikliste.

Srđan Rankić, načelnik opĆine Bratunac, kazao je do ovo treba biti početak uspješnih projekata kulturnog povezivanja i svake druge saradnje.

- Preko ovog mosta će brže, bolje i sigurnije stići brat do brata, poslovni partner do poslovnog partnera, roba do kupca i putnik do kuće - istakao je.

Milan Janković, načelnik opĆine Ljubovija, kazao je da je današnji dan veliki za opštine Ljubovija i Bratunac.

- Na današnji dan otvaramo ovu divnu građevinu koja će nas godinama spajati i pomoći da se ekonomski razvijamo i budemo bliži jedni drugima”, kazao je.