David: Dodik nije dobio očekivanu podršku Vučića i Putina

Ugledni beogradski književnik i intelektualac Filip David rekao je kako smatra da član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nema stopostotnu podršku ni od Aleksandra Vučića, niti od Vladimira Putina prenose "Vijesti.ba"

On se dotakao jučerašnjeg sastanka Dodika i Putina u Moskvi, na kojem, prema njegovim tvrdnjama, nije dobio očekivanu podršku. Da je kojim slučajem dobio podršku, to bi, govori David, bilo zeleno svjetlo za Dodika da krene u otcjepljenje.

- A to bi, opet, bila jedna vrlo opasna akcija, nešto što bi moglo doprinijeti da se, pored Ukrajine i toliko još neriješenih pitanja, zaoštri i pitanje opstanka BiH, što bi opet dovelo do sukoba, prvo lokalnih razmjera, a kasnije se to začas može pretvoriti u otvoreni svjetski sukob između velikih sila - ocjenjuje David.