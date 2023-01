Nikšić: Iluzorno je pričati o izmjenama Izbornog zakona dok traje otvoreni secesionistički udar

Gostujući u emisiji BHT1 uživo, Nikšić je, između ostalog, komentarisao političku krizu u Bosni i Hercegovini i blokadu državnih institucija. On je konstatirao da je aktuelno stanje na bh. političkoj sceni "postalo već uobičajena praksa".

Ko principijelan u svemu ovome

- Nekad 2012. godine, kad sam ja bio premijer i kad smo imali vladu zajedno sa SDA i u Vijeću ministara i u Federaciji, tada je SDA glasala protiv budžeta državnih institucija jer je za njih bilo malo povećanje sa 890 miliona na 960 miliona KM za funkcionisanje državnih institucija. Danas, dakle devet godina nakon što je to tada bilo malo SDA-u, a od tada do danas su stalno u vlasti, budžet državnih institucija je identičan, u konvertibilnu marku. To ustvari govori koliko je ko principijelan u svemu ovome i koliko ova priča o borbi za državu i njene institucije zavisi samo od toga jeste li dio vlasti ili niste - podsjeća Nikšić.

Prvi čovjek SDP-a BiH ocjenjuje da je kriza koju sada imamo najveća u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.

- Sjednice se održavaju kad imaju određen interes i kad trebaju taj interes da ostvare i da proguraju. Upravo je to bio jedan od ključnih razloga zbog čega se Socijaldemokratska partija postavila na ovakav način kada su u pitanju razgovori oko izmjena Izbornog zakona i ustavne reforme. Mi smo donijeli odluku da zamrzavamo učešće u tim pregovorima iz prostog razloga što ne želimo da se ponašamo kao da je stanje u Bosni i Hercegovini potpuno normalno. Mi imamo jedan otvoreni secesionistički udar, pripremu i prve korake na odvajanju dijela Bosne i Hercegovine i potpuno je iluzorno da pričamo o izmjenama Ustava i Izbornog zakona u situaciji kada je Narodna skupština Republike Srpske donijela ovakve zaključke i ovakve odluke - kategoričan je Nikšić.