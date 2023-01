Novogodišnji trobroj "Dnevnog avaza": Koronavirus će postati sezonski

U novogodišnjem trobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Koronavirus će postati sezonski.

Profesor Ivan Đikić, molekularni biolog i jedan od vodećih svjetskih naučnika, u razgovoru za „Dnevni avaz“ ocjenjuje da je 2021. bila godina naučnih uspjeha koji se temelje na stvaranju vrhunskih vakcina.

To je, kaže, godina uspjeha vakcinacije. Podsjećajući na to da su prije tačno godinu vakcinisane prve osobe u zemljama regiona, vakcinacija je otad do danas, naglašava, spasila stotine hiljada života. Stoga, 2021. ćemo, kaže on, pamtiti kao godinu uspjeha vakcinacije.

Komentar je napisao Nermin Demirović: Skladni orkestar.

Avaz“ je i za 2021. odabrao laureate u tradicionalnom izboru „Ličnost godine“ o kojima donosimo priče.

Domaća ličnost godine je bh. rediteljica Jasmila Žbanić: Svijet suočila s bolnom bh. ranom.

Strana ličnost godine je ambasador SAD u BiH Erik Nelson: Duboki naklon za velikog prijatelja BiH.

Vahid Halilhodžić iz Rabata za "Dnevni avaz": Naša država ima budućnost.

Godinu koja je iza nas obilježili pandemija, protesti, migrantska kriza, dešavanja u Kabulu, odlazak Angele Merkel: Svjetski događaji koje ćemo pamtiti.

Mnogo toga nije izgledalo dobro: Šta je u BiH obilježilo 2021.

Ko je kompaniju "Philip Morris BH" doveo do titule jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Bosni i Hercegovini: Tim koji kreira budućnost.

Adnan Šteta, ministar saobraćaja KS, za “Avaz”: Nećemo više ovisiti o Zavodu za izgradnju, imat ćemo naše preduzeće.

Godišnjica nezapamćene tragedije koja je potresla BiH i region: Nova godina tužni podsjetnik na osam ugašenih mladih života.

Slavko Klisura, dobitnik prestižne UNICEF-ove nagrade: Ovdje je sve drugo upitno, osim BiH.



Godina bosanskohercegovač kog sporta za pamćenje: Od "Zmajica" do fantastične Lane Pudar.

Čitaoci će na poklon dobiti poster kalendar sjajne bh. plivačice koja se okitila trećim mjestoma na Svjetskom prvenstvu.

Donosimo i praznični broj priloga Ekstra, sa kompletnim novogodišnjim TV programom i posebnim osvrtima na ono što ćete moći gledati na TV ekranima na kraju 2021. i početku 2022. godine.

O godini za nama za „Avaz“ govore Halid Bešlić, Vahid Halilhodžić, Hanka Paldum, Senad Bašić, Hari Varešanović, Selma Bajrami, Alen Islamović, Katarina Kovač...

Ovo printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/