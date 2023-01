Počinje primjena pravilnika za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović potvrdio je za Fenu da su u Federaciji BiH od sutra, 6. januara, na snazi pravilnici za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Federalno ministarstvo trgovine i Privredna komora Federacije BiH su Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina u propisanom roku od tri mjeseca donijeli pravilnike koji detaljno regulišu njegovo provođenje.

- Razlog za donošenje Zakona i pratećih pravilnika upravo je to što smo do sada imali neujednačenu poslovnu praksu među posrednicima u prodaji nekretnina i veliki broj primjedbi građana na one koji se tim poslom bave nestručno i nesavjesno. Ovim poslom se u Federaciji BiH, na osnovu podataka udruženja posrednika u prometu nekretnina koje djeluje pri Privrednoj komori Federacije BiH, bavi oko 150 legalnih, registrovanih posrednika. Također, postoji veliki broj pojedinaca koji ovu djelatnost obavljaju nelegalno, bez ikakve registracije, odnosno u zoni sive ekonomije. Sada su Zakonom i ovim pravilnicima jasno definisani kriteriji ko može da se bavi posredovanjem u prometu nekretnina – rekao je Vujanović.