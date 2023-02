Čović: Važno je da dođe do otopljavanja političkih odnosa između Bošnjaka i Hrvata u FBiH

Razgovor s ekspertima Venecijanske komisije

On već za sredinu iduće sedmice najavljuje intenzivne razgovore u Sarajevu s predstavnicima američke i evropske administracije Metjuom Palmerom (Matthew Palmer) i Angelinom Ajhorst (Eichhorst) kako bi se, ističe, završio posao oko Izbornog zakona.

- Smatram to ključnim preduvjetom za relaksiranje odnosa i politike Bošnjaka i Hrvata u FBiH, a da onda, zajedno s partnerima iz RS, pokušamo naći neki izlaz koji će omogućiti da institucije BiH koliko-toliko normalno funkcioniraju - dodaje Čović.

U protekle dvije sedmice održano je više online sastanaka i konferencija na nivou eksperata, a u narednim danima bit će obavljen i razgovor s ekspertima Venecijanske komisije, kako bi se provjerila usklađenost postojećih prijedloga s onim što je prihvatljiv pravni stav unutar evropskog prostora.

Čović je pozdravio razgovor koji su jučer u Dubrovniku imali hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Kaže da ga je Plenković informirao o tom sastanku i da je dobrodošao, "posebno u ovo vrijeme kada trebamo uz pomoć međunarodnih predstavnika postizati konkretne dogovore".

- Prevažno je da dođe do otopljavanja političkih odnosa između Bošnjaka i Hrvata u FBiH. To je strateško pitanje. Prema onome što me informirao premijer Plenković, čini mi se da pravimo jedan ambijent da možemo s mnogo više povjerenja nego do sada napraviti iskorak, riješiti pitanje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, ali riješiti i mnoga druga pitanja u BiH.