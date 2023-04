Počeli radovi na uređenju unutrašnjosti Saborne crkve u Mostaru

Obnova Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru počela je 2010. godine, a do sada su završeni grubi građevinski radovi i trenutno se radi na uređenju enterijera.



- Došli smo do trenutka da možemo reći da su grubi građevinski radovi na obnovi Saborne crkve završeni. To znači da smo završili vanjske radove i sada prelazimo na uređenje enterijera te smo započeli izradu fresko-maltera. To je poseban vid materijala koji je priprema za freske koje će biti oslikane unutar samoga hrama – kazao u razgovoru za Fenu paroh mostarski Duško Kojić.