Konaković za "Avaz": Najgore što se Čoviću moglo desiti je ono što je Dodik uradio, ali je prelazio i preko težih stvari

Jučer su okončani pregovori u Neumu oko izmjene Izbornog zakona BiH, a malo poslije toga Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, na pres konferenciji je "odao" Dragana Čovića da ga zove iz Neuma i otkriva mu šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Predsjednik NiP-a Elmedin Konaković za portal "Avaza" otvoreno je rekao:

- Čović, koji se jako drži do svog PR-a, vrlo je profesionalan, proračunat i ozbiljan političar. Vjerovatno mu je ovo jedan od najgorih PR događaja koji su mu se mogli desiti. Da usred pres konferencije, Dodik pred svim ljudima pokaže kako on upravlja situacijom i kako mu Čović javlja neke informacije s terena. To je nešto što je vrlo nekorektno i, mogu reći poniženje od strane Dodika prema Draganu Čoviću. Bilo bi vrlo interesantno čuti njegov komentar, ali sumnjam da bi pristao.

Sumnjam da će to utjecati na njihov odnos, Čović ima svoje političke interesne ciljeve, vrlo je fokusiran na ono što želi. Ukoliko mu i dalje, a vjerovatno smatra da mu treba Dodik kao jedan od partnera za ostvarenje tih interesa. Prelazio je Dragan i preko nekih težih stvari.