Novi ambasador SAD Majkl Marfi stigao u Sarajevo

Od Marfija se očekuje snažniji angažman protiv opasne politike, koju provodi vlast u RS-u predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Također se očekuje da će biti fokusiran i na borbu protiv korupcije, ali i brojne reforme od kojih je prva ona za Izborni zakon BiH s obzirom na to da bi mogla dodatno usložniti procese u BiH te dovesti u pitanje oktobarske izbore.

Novi američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) danas je stigao u Sarajevo. On je zamijenio na ovoj poziciji dosadašnjeg ambasadora u našoj zemlji Erika Nelsona.

Njegovo iskustvo

Marfi je veteran američke službe za vanjske poslove koji ima 29-godina staža u međunarodnoj politici. Preuzeo je svoje odgovornosti kao zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropska i Euroazijska pitanja 18. juna 2018. godine. Nadgleda Evropsku sigurnost, uključujući NATO kontrolu konvecionalnog naoružavanja i sigurnosnu politiku Arktika, kao i bilateralne odnose sa sjevernoevropskim i baltičkim zemljama.

Marfi ima čin ministra savjetnika.

Od 18. februara do 1. septembra 2019. godine, Marfi je vršio dužnost Glavnog zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropska i Euroazijska pitanja.

Od 2017. do 2018. godine, Marfi je bio direktor Ureda za Evropsku sigurnost i političko-vojna pitanja u Birou za Evropska i Euroazijska pitanja. Bio je zamjenik dekana Škole za liderstvo i menadžment u Nacionalnom centru za obuku vanjskih poslova od 2015. do 2017. godine.

Marfi je bio zamjenik šefa misije u američkoj ambasadi u Gaboroneu, Bocvana, od 2012. do 2015. godine i poslovni menadžer u Bocvani od februara 2014. do januara 2015. godine. Bio je zamjenik šefa misije u američkoj ambasadi u Prištini na Kosovu, od 2009. do 2012. Prije dolaska na Kosovo, Marfi je tri godine radio kao politički savjetnik u Američkoj ambasadi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.

Radio je u Londonu u Velikoj Britaniji, Jaounde, Kameronu i Lagosu u Nigeriji. U Vašingtonu, bio je Šef kabineta pomoćnika državnog sekretara za Evropska i Euroazijska pitanja, ali i Šef kabineta generalnog direktora vanjske službe. Radio je i kao i službenik za Bugarsku i Sjevernoatlantski savez.