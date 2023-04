Naša stranka: Što je protiv BiH, to je i protiv Hrvata

Nejednaka vrijednost glasa

- Nebriga hrvatskog političkog rukovodstva za Republiku Srpsku, učinila je da Hrvata tamo gotovo nema. Tražeći da glasovi Hrvata u Sarajevu, Tuzli, Zenici i u drugim mjestima ne budu jednako vrijedni glasovima Hrvata iz Mostara, Gruda, Čapljine i drugih mjesta gdje su Hrvati većina, HDZ čini da ti naši građani u političkom smislu nestanu i iz tih dijelova BiH. Insistiranjem na legitimnim i nelegitimnim Hrvatima, HNS je prigrlio jednoumlje i odbacio sve one Hrvatice i Hrvate koji se s njima ne slažu - navode iz Naše stranke.

Hrvatima treba otvorenost

Iz Naše stranke kažu da HNS nanosi historijsku štetu Hrvatima zagovarajući politički i teritorijalni aparthejd.

- Hrvatima treba otvorenost, da ljudi iz cijele BiH počnu dolaziti u krajeve u kojima su većina s namjerom da tu rade i žive kao i da se sami s istom namjerom počnu širiti cijelom BiH. Priča o bojkotu izbora i novoj teritorijalnoj organizaciji BiH dodatno destabilizira političku situaciju, samim tim i ekonomsku i bilo koju drugu. Dovest će do novih odlazaka naših građana, što je loše za cijelu BiH a pogotovo za Hrvate s obzirom na njihovu najmanju brojnost. Pozivati HDZ na razum, nema nikakvu svrhu. Pozivamo stoga Hrvate da se okrenu političkim opcijama kojima je do njih istinski stalo, u jednakoj mjeri kao i do drugih građana - zaključili su u saopćenju.