Slovenski ministar odbrane: Upozorio sam američkog ministra odbrane da drži oči otvorene na Balkanu, pogledajte šta Dodik radi u BiH

On pokušava da formira svoju vojsku, svoj lični pravni sistem, to može biti opasno. Sa evropskim i američkim prisustvom u regionu to znači manje prostora za druge zemlje koje žele da ispune svoje interese u regionu, kazao je Tonin