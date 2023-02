Džaferović: Ukrajina je opomena euroatlantskoj zajednici da prevenira stvari na zapadnom Balkanu

Normalni stavovi

Kako je rekao, njima prije svega treba implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava.

- Mi smo kazali, pošto Bošnjaci i Hrvati većinski žice u Federaciji BiH, da ćemo raditi na tome da za izbor članova Predsjedništva BiH usvojimo neki drugi model, ali on mora biti demokratski i usvojen na evropskim demokratskim standardima, a ne na produbljavanju etničkih podjela u bosanskohercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Tražimo da se u tom slučaju redefinira uloga Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i on svede na instituciju koja će se baviti zaštitom vitalnih nacionalnih interesa. Hoće li to uspjeti, neće li to uspjeti, ne znam. Mi ćemo učestvovati u tome, ali to ne smije biti razlog koji će na bilo kakav način odlagati izbore u Bosni i Hercegovini - zaključio je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.