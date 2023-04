Završena rasprava: EU parlamentarci osuli paljbu po Dodiku i Čoviću

Postoje tri izbora za BiH

Prvi se obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić putem videolinka.

- BiH ima tri puta kojima može krenuti s političke raskrsnice. Prvi je da se izabere put da provede 14 ključnih prioriteta. Tako se BiH nepovratno okreće EU. Mišljenja sam da je EU put BiH uz NATO put dodatna garancija egzistencije BiH. Svaki drugi izbor predstavlja veliki izbor.

Drugi izbor za moju zemlju je da sve ostane ovako kako je sada. Svakako postoji treći izbor, a to je da krenemo nazad, čak i u odnosu na sadašnje stanje, a rezultat će biti konflikt. Etnički strukturiran elektronski sistem izbora na jednom dijelu BiH koji se sada pokušava nametnuti je, definitivno, početak disolucije BiH.

Komšijske zemlje ovdje to ne pokušavaju učiti kroz agresiju. Iskreno, to su radili od 1992. do 1995., što je dokazano u presudama međunarodnih sudova. Kako drugačije nazvati politiku koja dolazi iz Srbije, a nazvali su je "srpski svet"? Kako drugačije nazvati miješanja Hrvatske kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona? Zar je potrebno podsjećati na stav Čovića kako Rusija treba povećati utjecaj u BiH? To je taj treći put za BiH - rekao je Komšić.