Dragan Čović: Najviše je izgubila BiH, nema uvjeta za održavanje izbora

Dragan Čović, lider HDZ-a, nakon sastanka o izbornim reformama, rekao je da su jučer imali završen posao, ali da se nije došlo do rješenja. - Nakon već devet mjeseci pokušavamo u različitim prilikama razgovarati i tražiti ova rješenja oko Izbornog zakona i ograničenja izmjena Ustava i jednim dijelom smo to uspjeli. Jučer smo imali završen posao, onda se problematiziralo s jedne strane, strane SDA, na način da je išlo s nekim dodacima onoga što smo do sada stavili kao standard. Žao mi je što je najviše izgubila BiH ovim. Mislim da je u startu bio jasan isti cilj, ako se ništa ne dogovori, da ostanemo u statusu quo i to je posljednjih devet mjeseci samo SDA radila. To sam ja više puta kazao i kroz ove pregovore i u Sarajevu i u Neumu, pa i danas ovdje. S te strane ja to doživljavam brutalnim udarom na BiH i za vid aktuelne političke situacije u BiH, ali i jednako tako i kad gledamo naše okruženje i šta nas i čeka u vremenu ispred nas, ali mi moramo nastaviti dalje, nema druge - rekao je Čović.





Mislim da je ovdje bio uzaludan posao

Kazao je da su neke stvari posložili. - Mogu nam poslužiti kao okvir da se dalje dogovaramo, a oni koji su pokušali razgraditi Federaciju BiH u organizacijskom smislu, ja im sad mogu samo poručiti, niti su sad uspjeli, niti će ikada uspjeti, jer time ruše BiH. To nije evropska BiH, oduzeti one ključne elemente Dejtona, praviti neki Dejton, dva neka u principu koji se pokušao ovdje napraviti. Mislim da je ovdje bio uzaludan posao i meni je drago da je jučer pet stranaka od nas šest prihvatio model koji je bio, koji rješava sve probleme koje smo stavili ispred sebe, pa čak i onaj oko funkcioniranja Federacije. Jučer sam ostao ili sam vas uskratio za neki odgovor šta smo to mi, kao Hrvati, predložili ovdje. Ovdje vrlo jasno smo bili spremni na tri-četiri jasna ustupka, koje je neko zvao blokadom, ja bih rekao da bude funkcionalnija BiH, međutim, na njihovo iznenađenje ili SDA, nisu mislili da ćemo mi to dati. Kad smo to dali, išli su dalje, onda smo rekli da ne može više, da se ne može rušiti BiH, na način da se ključni obrisi Dejtona sruše baš kroz Federaciju BiH - rekao je Čović. Kazao je da je dogovoreno kako riješiti pitanje Federacije. - Bez bilo kakvih mogućnosti da neko zaustavlja taj proces, kako definirati predsjednika Federacije da niko nema mogućnosti blokirati taj proces, kako završiti imenovanja koja sada stoje, a jedno od njih je i Ustavnog suda BiH, ali i direktora policija, direktora televizije. Znači da otklonimo sve ono što se tiče imenovanja jer danas iz nekih političkih razloga je to stalo. Svi smo se usaglasili da to nije bio dio čitavog paketa, da je dogovor da sva četiri elementa moraju biti na istoj razini dogovora kako bismo mogli s njima ići u parlamentarnu proceduru. Kako će ići dalje, vidjet ćemo. Mi ćemo sa svoje strane, odnosno ja ću sa svoje strane učiniti sve, prije svega na ovaj način informirati javnost o naporu koji smo dali da retorikom, ponašanjem i promišljanjem BiH i očuvamo BiH, očuvamo mir u BiH i damo šansu jednom kvalitetnom političkom dogovoru. Nažalost, opet nismo uspjeli – rekao je Čović.



Sad će biti puno pitanja oko toga