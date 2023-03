Oglasio se Bakir Izetbegović: Izbora će morati biti, šanse za bojkot jako male

Propali su još jedni višednevni pregovori oko izmjena Izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Političke loptice odgovornosti se prebacuju. Nakon četiri dana intenzivnih pregovora više nema uljepšavanja. Medijatori su prvi put priznali da su iscrpili sva svoja sredstva.



O ishodu razgovora i o detaljima u Dnevniku 2 Federalne televizije govorio je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Odgovarajući na ocjenu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da je kriv za propast pregovora, Izetbegović kaže da to nije tačno.

- Nije tačno da je pet bilo za. Fahrudin Radončić (SBB) je vrlo korektno bio za svako rješenje koje će definisati HDZ i SDA zajedno. On je unaprijed ‘bjanko’ prihvatio tu stvar. Nermin Ogrešević (NES) je bio protiv. On je rekao da je taj asimetrični model, ako će se to tako s elektorima primijeniti u Republici Srpskoj, kad je u pitanju Predsjedništvo BiH – bio je protiv.