Rangel: BiH nazaduje, u RS se usvajaju zakoni koji su uvod u secesionizam

- Rekao bih da je s jedne strane to tačno jer imamo neki ćorsokak, neku blokadu koja je, rekao bih, veća i jača nego što je bila prije dvije ili godinu dana. Ovo je s jedne strane. S druge strane, međunarodna situacija, posebno situacija u Ukrajini može promijeniti neku atmosferu kako bi se ubrzao proces zemalja koje žele postati članice Evropske unije,a još nemaju status kandidata kojeg je dala EU. To je slučaj BiH, Kosova. A sada bi to mogao biti slučaj Gruzije, Moldavije i Ukrajine. Ako se stvari u Ukrajini promijene, vjerovatno bi neka politička procjena mogla i ubrzati proces u drugim slučajevima, ali će to uvijek zahtijevati neke garancije političkih lidera iz institucija - rekao je, te dodao:

- Stoga, mislim da je najlakši način da se utaba put, da je najlakši način utabanja, način otvaranja vrata to da se institucije dovedu u normalno funkcionisanje svakodnevnog procesa donošenja odluka. To znači da Srbi treba da se uključe u proces u dobroj vjeri i radeći u svakodnevnim institucijama života, kao i da Hrvati i Bošnjaci finaliziraju dogovor jer imaju sve uslove da to urade kako bi omogućili da se izbori u oktobru organizuju na normalan način. I ako to uradimo, mislim da bi to čak i sa nekim, rekao bih kašnjenjima u ispunjavanju nekih od ključnih prioriteta, vjerovatno bi se to mogla pokazati kao zaista izuzetna prilika da imamo status kandidata. Međutim, ako se ništa ne preduzme i ako niko ne želi da iskoristi trenutak, onda je ovo zaista nešto za šta mislim da će biti izgubljena prilika - poručio je.

- Rekao bih da postoji veliki konsenzus o glavnim pitanjima. Tako da ne bih rekao da će biti problema u usvajanju Izvještaja. Naravno, nacrt izvještaja je uvijek vrlo, vrlo kratak i tako je i sada sa amandmanima. Imaćemo dovoljno prostora da uključimo neke stvari koje su važne, a kojih još nema u tekstu. Postoje podjele po nekim stvarima, ali mislim da ćemo to prevazići. Tako da bih rekao da je atmosfera prilično usklađena, jer je stav Evropskog parlamenta da mi zaista želimo, zaista želimo da Bosna i Hercegovina bude punopravna članica Evropske unije. Zato ćemo svim našim snagama učiniti sve što je u našoj moći da ovaj status kandidata BIH ubrzo dobije - zaključio je