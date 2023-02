Danas oblačno sa kišom, evo kakvo nas vrijeme očekuje početkom iduće sedmice

U večernjim satima uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 13 do 19, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 23 stepena.

U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 21 stepen.

U utorak se očekuje prije podne uglavnom sunčano vrijeme. Poslije podne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 23 stepena.

Za srijedu se prije podne najavljuje sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni porast naoblake što može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 24 stepena.